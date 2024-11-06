В Астане пройдет II международная научно-практическая конференция "Университеты - новые центры притяжения науки, бизнеса и общества"

Участие в конференции уже подтвердили представители исполнительной власти, научного и бизнес-сообществ России, Казахстана и других государств - участников СНГ

Фото: rixos.com

Рассказать друзьям

Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 6-7 ноября пройдет II международная научно-практическая конференция "Университеты - новые центры притяжения науки, бизнеса и общества", сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации.





Формат конференции предполагает проведение пленарного заседания, панельных дискуссий, мероприятий в формате В2В, секционных заседаний, во время которых участники отраслевого диалога - представители органов исполнительной власти, бизнес-структур, образовательных и научных учреждений - обсудят пути развития международных отношений в сфере образования, инновационного и научно-технического сотрудничества в современных условиях, поделятся успешными практиками внедрения результатов научно-технической деятельности в реальные секторы экономики", - заявили в посольстве.





Подчеркивается, что итогом такой работы станут коллегиальные решения и рекомендации по развитию взаимовыгодного сотрудничества государств - участников СНГ в образовании, инновационной и научно-технической сферах.





Мероприятие начнется 6 ноября в 9.30 в RIXOS PRESIDENT ASTANA. Для представителей СМИ вход свободный, регистрация на месте.





Участники конференции обсудят следующие темы:





как выстроить взаимодействие органов исполнительной власти с бизнесом и наукой;

как центры трансфера знаний могут помочь в решении задачи практической подготовки высококвалифицированных кадров;

как вывести на рынок инновационные технологии вузов, развивать инновационные технологии вузов для бизнеса и общества и определить пути выхода вузовских стартапов на рынок стран СНГ и в третьи страны;

как научный потенциал вузов может использовать имеющиеся на пространстве СНГ механизмы соответствующих национальных инновационных стратегий;

как вузу стать центром притяжения инновационных международных коллективов;

как организовать трансфер технологий и лучших практик внутри СНГ;

какие механизмы могут использовать технологические компании государств-участников СНГ для коммерциализации своей продукции в странах содружества, а также организации совместных производств с партнерами из других стран.





По итогам конференции будет подготовлена аналитическая справка, в которой будут отражены выводы и предложения, выработанные тематическими секциями, а также рекомендации и отзывы участников национальных делегаций. Конкретные предложения по итогам конференции мы планируем обсудить на очередном заседании Межгосударственного совета СНГ по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах", - сообщил заместитель главного управляющего директора, директор по региональному развитию и взаимодействию с СНГ Фонда "Сколково" Александр Окунев.





Отмечается, что участие в конференции уже подтвердили представители исполнительной власти, научного и бизнес-сообществ России, Казахстана и других государств - участников СНГ.