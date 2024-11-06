В Астане пройдет II международная научно-практическая конференция "Университеты - новые центры притяжения науки, бизнеса и общества"
Участие в конференции уже подтвердили представители исполнительной власти, научного и бизнес-сообществ России, Казахстана и других государств - участников СНГ
Фото: rixos.com
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 6-7 ноября пройдет II международная научно-практическая конференция "Университеты - новые центры притяжения науки, бизнеса и общества", сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации.
Формат конференции предполагает проведение пленарного заседания, панельных дискуссий, мероприятий в формате В2В, секционных заседаний, во время которых участники отраслевого диалога - представители органов исполнительной власти, бизнес-структур, образовательных и научных учреждений - обсудят пути развития международных отношений в сфере образования, инновационного и научно-технического сотрудничества в современных условиях, поделятся успешными практиками внедрения результатов научно-технической деятельности в реальные секторы экономики", - заявили в посольстве.
Подчеркивается, что итогом такой работы станут коллегиальные решения и рекомендации по развитию взаимовыгодного сотрудничества государств - участников СНГ в образовании, инновационной и научно-технической сферах.
Мероприятие начнется 6 ноября в 9.30 в RIXOS PRESIDENT ASTANA. Для представителей СМИ вход свободный, регистрация на месте.
Участники конференции обсудят следующие темы:
- как выстроить взаимодействие органов исполнительной власти с бизнесом и наукой;
- как центры трансфера знаний могут помочь в решении задачи практической подготовки высококвалифицированных кадров;
- как вывести на рынок инновационные технологии вузов, развивать инновационные технологии вузов для бизнеса и общества и определить пути выхода вузовских стартапов на рынок стран СНГ и в третьи страны;
- как научный потенциал вузов может использовать имеющиеся на пространстве СНГ механизмы соответствующих национальных инновационных стратегий;
- как вузу стать центром притяжения инновационных международных коллективов;
- как организовать трансфер технологий и лучших практик внутри СНГ;
- какие механизмы могут использовать технологические компании государств-участников СНГ для коммерциализации своей продукции в странах содружества, а также организации совместных производств с партнерами из других стран.
По итогам конференции будет подготовлена аналитическая справка, в которой будут отражены выводы и предложения, выработанные тематическими секциями, а также рекомендации и отзывы участников национальных делегаций. Конкретные предложения по итогам конференции мы планируем обсудить на очередном заседании Межгосударственного совета СНГ по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах", - сообщил заместитель главного управляющего директора, директор по региональному развитию и взаимодействию с СНГ Фонда "Сколково" Александр Окунев.
Отмечается, что участие в конференции уже подтвердили представители исполнительной власти, научного и бизнес-сообществ России, Казахстана и других государств - участников СНГ.