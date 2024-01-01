В Астане, Шымкенте и 14 областях объявили штормовое предупреждение

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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в январе 2024 года, читайте в материале информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY.





В Казахстане с 1 января 2024 года появятся несколько новых районов





Президент РК Касым-Жомарт Токаев в конце прошлого года подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".





Согласно указу, в составе Восточно-Казахстанской области появятся:





1) район Улкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;





2) район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.





В составе области Абай:





1) район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;





2) район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.





Повышение МРП и МЗП





С 1 января в Казахстане изменился размер месячного расчетного показателя и составил 3692 тенге. Также изменился размер минимальной заработной платы, он увеличен до 85 000 тенге. Повышение минимальной заработной платы коснется порядка 1,8 млн казахстанцев.









Завершился период применения ЕСП





Граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность, должны сделать выбор - быть предпринимателями или стать наемным работником. В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо выбрать подходящий налоговый режим





В КГД рассказали, как могут оплачивать налоги с 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду.





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Третий этап всеобщего декларирования





С 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября - в электронном виде посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.





После представления формы 250.00 в 2024 году с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).





Повышение пособий, пенсий и новая соцвыплата









Предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.





С 2024 года введут соцвыплаты для занятых во вредных условиях труда работников.





Для повышения уровня социальной защиты казахстанцев, работающих во вредных условиях труда, по поручению главы государства разработаны и одобрены поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты. С 1 января 2024 года такие работники, при достижении 55-летнего возраста и наличии отчисления за них обязательных профессиональных пенсионных взносов не менее 7 лет, смогут получать выплату, которая будет осуществляться из 4 источников. Работники будут получать спецсоцвыплату до достижения пенсионного возраста, главное условие - прекращение работы во вредных условиях труда.





Заканчивается мораторий на проверку МСБ





1 января 2024 года прекратит действовать мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса, введенный в 2020 году.





Вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей





С 1 января 2024 года действующая накопительная система будет дополнена новой условно-накопительной компонентой - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).





ОПВР будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные), и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года.





Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР: с 1 января 2024 года - в размере 1,5%; с 1 января 2025 года - в размере 2,5%; с 1 января 2026 года - в размере 3,5%; с 1 января 2027 года - в размере 4,5%; с 1 января 2028 года - в размере 5%.





При этом ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее МРЗП (минимальный размер заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) и не должен превышать 50-кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.





Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак





С 2024 года вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием.





Минторговли РК





В Казахстане стартует программа "Нацфонд - детям"





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В рамках программы всем несовершеннолетним казахстанцам в равных долях ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за 18 лет инвестиционного дохода Национального фонда РК.





На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья.





Электронная очередь в пунктах пропуска на границе станет платной





С 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в закон РК "О государственной границе Республики Казахстан", которые предусматривают бронирование в системе электронной очереди времени грузовых транспортных средств при выезде из Казахстана.





Государство поэтапно внедряет на границе цифровое регулирование и модернизирует инфраструктуру пунктов пропуска. На сегодня электронная очередь внедрена на 5 пунктах пропуска с Китаем, на 4 пунктах - с Узбекистаном, на 1 пункте пропуска с Туркменистаном и пока только на 1 пункте с Россией. Планируется, что работа по внедрению электронной очереди на всех пунктах пропуска будет завершена к концу 2024 года.









Система электронной очереди доступна на государственной цифровой платформе "Qoldau". С 1 января 2024 года, за оформление электронной очереди с перевозчиков государством будет взиматься оплата. Стоимость оформления через сервис "CarGoRuqsat" составит один месячный расчетный показатель, который будет поступать в бюджет.





Также с участием бизнеса разработана гибкая тарификация, которая дает возможность перевозчику воспользоваться внеочередным или ускоренным проездом, стоимость которого будет составлять 100 МРП.





Авиарейсы по маршруту Туркестан - Абу-Даби





С 16 января следующего года авиакомпания Wizz Air AbuDhabi запускает регулярные рейсы по маршруту Туркестан - Абу-Даби. Планируется, что полеты будут выполняться с частотой три рейса в неделю на воздушных суднах типа Airbus A321.





Запуск рейсов по новому авиамаршруту предоставит жителям Туркестана возможность дальнейших перелетов по другим маршрутам транзитом через Абу-Даби. Открытие нового международного авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ.





Какая погода ожидается в Казахстане в январе 2024 года





В январе погоду в Казахстане часто будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. На большей территории республики прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах - преимущественно в виде снега. По РК часто ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду.





С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана с затоком холодных воздушных масс прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:





на северо-западе, севере республики ночью от -3, +2°С до -20, -27°С, днем от -3, +2°С до -7, -15°С;





в центре и на востоке РК ночью от 0, -8°С до -20, -28°С, днем от 0, -5°С до -5, -18°С;





Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов: ночью до -5, -15°С, днем до -3, -8°С. В конце первой декады, в начале второй декады января с усилением поля повышенного давления вновь температура понизится ночью до -18-25°С.





В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3+5°С до 0,-10°С, днем от -3+7°С до 0,-5°С, во второй половине - дальнейшее понижение ночью до -10, -18°С, днем до -3, -10°С, лишь в конце первой декады потеплеет.





В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5, +5°С до -3, -15°С, днем от +5, +10°С до -8, +3°С.





Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января 2024 года на большей территории Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться оттепелями, при которых учащаются прохождение циклонов и атмосферных фронтов и как следствие снегопады, метели. А при смене воздушных масс наблюдаются гололедные явления, туманы.





Прогнозируется несколько волн тепла: в северной половине и на востоке РК температура ночью повысится до -3, -13°С, днем до -5, +5°С; в южной половине и на западе РК ночью до -5, +5°С, днем до +5, +15°С.





С северо-западным вторжением антициклонов на территорию страны прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится:





в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока РК ночью до -22-30°С, днем до -12-20°С; в южной половине и на западе РК ночью до -13, -23°С, днем до -3, -13°С.





Температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°С. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части РК, больше нормы - в северо-западной половине страны, в горных и предгорных районах юга и юго-востока РК.



