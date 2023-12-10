09.12.2023, 18:50 24706
В Астане возложили цветы к памятнику генералу Панфилову
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане возложили цветы к памятнику генералу Панфилову. Торжественная церемония организована в рамках 82-й годовщины битвы с фашистскими войсками под Москвой, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны РК, посольства РФ в Казахстане и ветераны Вооруженных сил РК. Возложение цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам состоялась в парке Жерұйық.
Контрнаступление под Москвой вселило уверенность в том, что война будет выиграна. В тяжелейших погодных условиях, в таких же, как сегодня, прославленная казахстанская Панфиловская дивизия сыграла важную роль на основном направлении наступления фашистов. Остановила и перемолола моторизованные соединения врага. В воспоминаниях маршала Константина Рокоссовского говорится, что он поставил казахстанцев на направлении главного удара врага. И дивизия с честью справилась с задачей. Комбата Бауыржана Момышулы после этих боев он назначил командиром полка", - поделился генерал-майор Муслим Даиров.
В разгром наступавшего на Москву противника большой вклад внесли части, сформированные в Казахстане. Подвиги 28 панфиловцев, Малика Габдуллина, Бауыржана Момышулы и генерала Ивана Панфилова увековечены на земле Подмосковья. В Музее 28 панфиловцев недалеко от Волоколамска хранится множество артефактов, рассказывающих о героических усилиях казахстанцев, остановивших врага на подступах к Москве.
Здесь можно увидеть фотографии героев Советского Союза из Казахстана - политрука Малика Габдуллина, автоматчика 23-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова Толегена Тохтарова, легендарного комбата Бауыржана Момышулы.
новости по теме
09.12.2023, 18:14 26871
Фламинго задержались с отлетом из Мангистауской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Собравшихся к перелету розовых фламинго снял квадрокоптером блогер Азамат Сарсенбаев.
В этом году фламинго чуть запоздали с отправкой на юг. Никогда еще не видел, чтобы они оставались у нас до декабря, при чем в таком огромном количестве", - подписал Азамат Сарсенбаев видео.
В сентябре биолог Адильбек Козыбаков возмутился съемкой фламинго с дрона в Мангистауской области. Он подчеркнул, что съемка квадракоптером - всегда стресс для птиц.
09.12.2023, 11:59 33631
В Алматы выпало 4 см снега
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 20.00 8 декабря в Алматы начался снегопад, который, по прогнозу синоптиков, завершится в обед 9 декабря.
Коммунальные службы очищают дороги и тротуары. Всего задействовано 535 единиц спецтехники и более 1000 дорожных рабочих.
В городе выпало 4 см снега, на Медеу и Шымбулаке - 6 см.
Силами восьми колонн подметально-уборочной техники ночью снег убрали по магистральным улицам. С обеда запланировано очередное сгребание снега колоннами, после чего будут организованы работы по массовому вывозу снега.
По прогнозу РГП "Казгидромет", умеренный снег прогнозируется до обеда. Ветер 3-8 метров в секунда. Температура воздуха днем до 4 градусов мороза.
08.12.2023, 21:51 50891
В Казахстане ограничили движение на 54 участках дорог в 7 областях
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 20.00 8 декабря в связи с понижением температуры воздуха введено ограничение движения для грузовых, дизельных и общественных видов автотранспорта, ограничение действует на 54 участках автодорог республиканского значения в семи областях, сообщает "КазАвтоЖол".
Абайская область - 1 участок
- автодорога Омск - Майкапчагай, участок от границы Павлодарской области до Семея (км 587-733).
Акмолинская область - 20 участков
По всем направлениям.
Актюбинская область - 2 участка
- автодорога Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай, участок от поселка Карабутак до границы Костанайской области (км 0-234);
- автодорога Самара - Шымкент, участок от АЗС "ЭколОйл" до развилки М-32 и А-26 (км 776-1153).
Павлодарская область - 8 участков
По всем направлениям.
Карагандинская область - 2 участка
- автодорога Кызылорда - Павлодар, участок от Караганды до границы Павлодарской области (км 967-1135);
- автодорога Калкаман -Баянауыл - Умиткер - Ботакара, участок от границы Павлодарской области до поселка Ботакара (км 231-234).
Костанайская область - 7 участков
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от Аркалыка до границы Акмолинской области (км 340-377);
- автодорога Костанай - Аулиеколь - Сурган, участок от Тобыла до границы Акмолинской области (км 8-232);
- автодорога Екатеринбург - Алматы, участок от поселка Карабалык до Костаная (км 418-539);
- автодорога Екатеринбург - Алматы, участок от Тобыла до границы СКО (км 556-729);
- автодорога Мамлютка - Костанай, участок от границы СКО до Тобыла (км 180-404);
- автодорога Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай, участок от границы Актюбинской области до Рудного (км 234-503);
- автодорога Денисовка - Житикара - Мюктыколь - граница РФ, участок от поселка Денисовка до границы РФ (км 0-137).
Северо-Казахстанская область - 14 участков
- автодорога Екатеринбург - Алматы, участок от границы Костанайской области дл границы Акмолинской области (км. 729-856);
- автодорога Челябинск - Новосибирск, участок от границы РФ до границы РФ (км. 465-655);
- автодорога Астана - Петропавловск, участок от границы Акмолинской области до села Бесколь (км. 341-473);
- автодорога Петропавловск - Соколовка - граница РФ, участок от Петропавловска до границы РФ (км 11-72);
- автодорога Кокшетау - Кишкенеколь - Бидайык - граница РФ, участок от границы Акмолинской области до границы РФ (км 50-280);
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от границы Акмолинской области до села Бесколь (км. 595-946);
- автодорога Мамлютка - Костанай, участок от Мамлютки до границы Костанайской области (км. 0-180);
- автодорога Кокшетау - Рузаевка, участок от границы Акмолинской области до села Рузаевка (км. 61-196);
- автодорога Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра, участок от села Саумауколь до Мемориального комплекса (км 0-24);
- автодорога Петерфельд - Архангельск - Новокаменка, участок от села Петерфельд до автодороги А-16(км. 0-30);
- автодорога Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово - Киялы - Рощинское, участок от Булаево до села Рощинское (км 0-228);
- автодорога Рощинское - Корнеевка - Волошинка, участок от села Рощинское до села Волошинка (км 0-86);
- автодорога Волошинка - Сергеевка - Тимирязево, участок от села Волошинка до села Тимирязево (км 0-119);
- автодорога Тимирязево - Сарыколь - граница области, участок от села Тимирязево до границы области (км 0-31).
08.12.2023, 09:12 71226
Из-за аварии на теплотрассе в Степногорске ряд многоэтажек остался без тепла
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
Степногорск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Степногорске 7 декабря в 21.45 произошел аварийный порыв на внутриквартальной теплотрассе города. В результате произошло отключение подачи тепла в ряд многоквартирных домов, сообщили в акимате Акмолинской области.
8 декабря в 08.10 завершены сварочные работы, производится подача воды в систему. Специалистами ТОО "Степногорск Теплотранзит" проведены работы по устранению порыва и восстановлению теплоснабжения в домах горожан. На месте находится аким Акмолинской области Марат Ахметжанов", - проинформировали в акимате.
По данным синоптиков, в Степногорске стоят 30-градусные морозы.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
07.12.2023, 18:52 102181
В Назарбаев Университете сменилось руководство
Исполнительным вице-президентом назначен Аслан Саринжипов
Рассказать друзьям
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решением попечительского совета Назарбаев Университета исполнительным вице-президентом назначен Аслан Саринжипов, сообщает пресс-служба университета.
Аслан Саринжипов сменил на этой должности Аргина Кипшакова. Ранее он занимал пост министра образования и науки РК, а также стоял у истоков создания Назарбаев Университета.
Также решением попечительского совета новыми вице-президентами назначены:
Билялов Дархан, доктор PhD в сфере высшего образования. Ранее занимал должности председателя правления - ректора НАО "КазНПУ имени Абая", вице-президента Национальной Академии наук РК при президенте РК.
Шyланов Ерлан, магистр МВА. Ранее занимал должности исполнительного директора высшей школы образования Назарбаев Университета, председателя правления - ректора Kozybayev University, провоста НАО "Университет Нархоз".
Увалиева Асель, доктор DBA. Ранее занимала должности исполнительного директора высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, члена правления - проректора по операционной деятельности КазНУ имени аль-Фараби.
07.12.2023, 17:05 105976
В Алматы состоялось открытие мемориальной доски в память о выдающемся артисте балета Булате Аюханове
Рассказать друзьям
Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выдающемся деятеле искусств, знаменитом казахском советском артисте балета, хореографе и балетмейстере, народном артисте Казахской ССР, обладателе Международной Сократовской премии за личный вклад в мировую культуру и основателе Государственного академического театра танца Республики Казахстан Булате Аюханове, передает корреспондент агентства.
Булат Аюханов был многогранным талантом. Сложно сказать, в чем он более талантлив: как сочинитель балетов, режиссер, сценарист. Личность, которая смогла создать Государственный академический театр с собственным классическим и национальным репертуаром. Он - родоначальник нового казахского танца, который развился благодаря таким профессионалам, как Булат Газизович. И сегодня соединение национальной и классической хореографии, когда идут выступления казахстанских артистов по всему миру, приводят в восторг мир, что говорит о красоте нашего народа, нашего искусства, наших устремлений. Только великий мастер и организатор мог воспитать столько поколений артистов балета!" - отметила в своем выступлении супруга балетмейстера заслуженная артистка Казахской ССР Райхан Унгарова, рассказав о большом международном признании Аюханова, известного как постановщик спектаклей на многих мировых балетных сценах.
Кроме того, Булат Аюханов внес неоценимый вклад в развитие танцевальной культуры Казахстана и за его пределами. Великий балетмейстер, неподражаемый артист, педагог и учитель, воспитавший целую плеяду артистов и танцоров, патриарх хореографического училища, Аюханов пользовался огромной известностью, общепризнанным авторитетом и безграничным уважением коллег.
Он один из немногих, кто создал то, что хотел - свой театр и учеников, которыми можно гордиться. И сегодня, отдавая дань этому великому человеку, я не побоюсь этого слова, открывая его мемориальную доску, мы отдаем дань замечательному профессионалу, беззаветно преданному балету!" - сказал директор Театра имени Лермонтова Юрий Якушев.
На открытии также выступили деятели культуры и искусства, которые в высказали слова признательности, восхищения Булату Аюханову, указав на его огромную роль в становлении и развитии балетного искусства в Казахстане и заслуги перед народом и государством, подчеркнули необходимость присвоения имени Б. Аюханова созданному им Государственному академическому театру танца РК и обратились к руководству страны и города с просьбой дать театру собственное здание и сцену в Алматы.
Напомним, Булат Аюханов скончался 13 декабря прошлого года на 85-м году жизни. Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры. Он отметил, что в жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению.
Великий балетмейстер Булат Аюханов родился в Семипалатинске 13 сентября 1938 года.
Отец - Куватов Газиз был видным комсомольским и партийным деятелем. Мать Аюханова Рахиль - ветеран партии.
Булат Аюханов окончил Алма-Атинское хореографическое училище в 1955 году, затем он совершенствовался в классах Академического Ленинградского хореографического училища. В 1967 году он основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером.
К работе над новыми постановками приглашались балетмейстеры из Москвы, Ленинграда, Таллина. Содружество с народной артисткой СССР Н. М. Дудинской, народным артистом РСФСР Н. А. Долгушиным, заслуженным деятелем искусств Эстонской ССР Май Мурдмаа творчески обогатило коллектив, расширило исполнительские возможности артистов. Исполнение артистами всевозможных классических па-де-де укрепляет академическую основу ансамбля классического танца. В 1971 году ансамбль был удостоен звания "Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана". Среди творческих коллективов Казахской ССР ансамбль "Молодой балет Алма-Аты" занимал одно из ведущих мест. В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан. Хореограф осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах - в Канаде, Франции, лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле.
Аюхановым воспитаны десятки артистов балета, работающих в известных по всеми миру балетных коллективах: К. Дукарт, М. Маликова (О Нил), А. Шереметьевская, Л. Лыгина, К. Амирова-Султанова, Н. Чичинина, С. Шмыга и другие. В Казахской Национальной Академии искусств имени Жургенова Аюханов выпустил специалистов - режиссеров балета: Ларису Ким, заслуженных артистов Казахстана Гульнару Саитову, Тойган Изим, Гульмиру и Гульнару Габбасовых, Лейлу Альпиеву-Кушербаеву, Сергея Тихонова и Кариму Жулмурзину. В 1988 году Булат Аюханов издал свою первую книгу "Мой балет" (издательство "Онер", Алма-Ата), в 2001 году фонд "Сорос-Казахстан" издал его книгу "Биография чувств", в 2005 году в издательстве "Онер" вышел в свет объемный труд, заключенный в книге "Витражи балета, или Па-де-бурре по жизни".
Булат Аюханов, развивая традиции мирового балета, сыграл выдающуюся роль в становлении и мировом признании искусства классического танца созданного им коллектива солистов балета, в котором нет традиционного для трупп кордебалета, где практически каждый артист имеет собственный репертуар, что позволяет ему расширять жанровые возможности искусства балета. Наряду с новаторской балетмейстерской деятельностью, и в том числе подвижнической педагогической деятельностью, Аюханов признан одним из ярких и самобытных исполнителей сценических образов. Танцовщик с 45-летним исполнительским стажем поражает профессиональной формой и примером творческого долголетия.
Булат Аюханов известен и как исполнитель многих ролей в фильмах: "Богатство наших гор" (Свердловская киностудия), "Репетиция" Арарата Машанова, "Рисунок мелом" Марата Айманова, "Вдохновение" Михаила Васильева, "Бойся враг девятого сына", "Сказка о прекрасной Айсулу" Виктора Пусурманова, Виктора Чугунова, "Повелитель тьмы" В.Чугунова, "Катарсис" В.Пусурманова, "Тайны мадам Вонг" Пучикяна (Мосфильм), "Несибели" Шарипа, "Мой любимый троллейбус", "Прогулки по Алма-Ате" Александра Головинского.
07.12.2023, 16:30 107316
Рост случаев отравлений в школьных столовых: депутат предлагает разрешить внеплановые проверки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Акмарал Альназарова выразила обеспокоенность ростом случаев отравления в школьных столовых и качеством питания детей.
В своем депутатском запросе Альназарова отметила, что организации дошкольного и школьного образования в стране проверяются только по конкретным фактам угрозы жизни и здоровью населения, то есть постфактум. Несмотря на сложные последствия массовых отравлений, меры по приостановлению деятельности организация, как правило, не применялись.
По основной массе жалоб, публикуемых в соцсетях, на качество питания проверки не проводились в связи с отсутствием официального обращения. Однако за указанный период имеет место рост зарегистрированных случаев групповой заболеваемости, связанных с питанием на объектах образования", - подчеркнула сенатор.
По ее информации, с 2020 года порядка 425 детей школьного возраста пострадали в результате групповых пищевых отравлений. Основные причины связаны со случаями носительства возбудителей кишечной инфекции среди работников столовых, подделкой документов о прохождении медсомотров, отсутствием санитарно-эпидемиологических заключений на объектах, нарушениями хранения и реализации продуктов.
Внеплановые проверки сегодня возможны только при наличии заявления и если они содержат конкретные факты причинения вреда и угрозы жизни и здоровью (...) Сегодня в стране функционирует 7381 школа. Ежедневно более полутора миллиона детей получают питание, и их число будет расти. Поэтому меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей необходимо усилить. Необходимы меры профилактического контроля за всеми детскими объектами, в том числе финансируемыми из госбюджета на питание, образование и лечение. Для обеспечения объективности и эффективности государственного контроля полагаем необходимым предусмотреть проведение проверок без уведомления с возможностью приостановления или запрещения деятельности объектов по итогам расследования", - предложила Акмарал Альназарова.
Также она подняла вопрос качества детского питания. По ее словам, действующие с 2018 года единые стандарты организации питания реализованы только в 20% школ. На данном этапе нет методологического единообразия в формировании меню для школьников разных возрастов.
Особого внимания требует вопрос квалификации сотрудников пищеблока. В каждой третьей школьной столовой работают повара без профессионального образования, 21% не имеют специальной квалификации. Доступ к чистой питьевой воде в организациях образования все еще остается проблемой. 68% детей приносят воду из дома, примерно 30% покупают воду в школе", - привела данные сенатор.
Она отметила, что обеспечение доступа к питьевой воде в стенах школы сократит потребление детьми сладких напитков.
Вместе с тем она подчеркнула, что при расчете стоимости питания сегодня учитывают только прямые затраты на приобретение продуктов без учета несырьевых затрат, что не позволяет обеспечить полноценное и сбалансированное меню.
Недостаток предприниматели возмещают за счет продажи буфетной продукции, зачастую не полезной для здоровья детей", - добавила депутат.
Напомним, 7 ноября 2023 года в Байзакскую центральную районную больницу с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 44 ученика и 2 учителя школы-гимназии имени Киикбаева. Причиной отравления стал стафилококк обнаруженный в еде и у работников столовой.
07.12.2023, 16:09 95801
Список льготников на проезд в общественном транспорте изменен в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат Алматы внес изменения в решение "О предоставлении льготного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) отдельным категориям нуждающихся граждан города Алматы".
По решению маслихата из льготного списка исключили многодетных матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа" и "Күміс алқа", лиц от 15 до 18 лет, а также инвалидов первой группы.
При этом данная категория лиц будет продолжать получать льготы по оплате проезда в общественном транспорте, заверили в управлении городской мобильности.
В ведомстве пояснили, что согласно изменениям в закон РК "Об автомобильном транспорте" многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", а также лица с инвалидностью первой группы имеют право на бесплатный проезд на регулярном общественном транспорте, а также лица в возрасте от 15 до 18 лет могут приобрести проездной документ (билет) с оплатой 50% от полной стоимости проезда.
В связи с этим необходимо исключить вышеуказанные категории лиц из перечня льготных категории граждан, так как им предоставляются льготы на основании закона "Об автомобильном транспорте". Таким образом, акимат Алматы сократит расходы по компенсации затрат перевозчиков из местного бюджета", -пояснили в ведомстве.
Читаемое
10.12.2023, 09:50На Экибастузской ТЭЦ произошла авария 10.12.2023, 12:587771В Атырау произошли нарушения в водоснабжении 10.12.2023, 13:426256В Балхаше более 40 домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях 10.12.2023, 13:275331В многоквартирном доме в Алматинской области взорвался котел 10.12.2023, 14:564466В нескольких микрорайонах Актау остановлена подача тепла 03.12.2023, 15:51118736Пропавший в Туркестанской области четырехлетний мальчик найден мертвым 03.12.2023, 13:56118446В Туркестанской области третьи сутки ищут четырехлетнего мальчика 04.12.2023, 14:23115186Самолет не смог приземлиться в Уральске из-за погоды 06.12.2023, 13:15113916В Минюсте готовы изучить закон о запрете на телесные наказания детей 04.12.2023, 13:39108926Мужчина скончался из-за укола в одной из клиник Караганды 26.11.2023, 17:50314681В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 24.11.2023, 11:50311141Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте 27.11.2023, 14:41296851Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 24.11.2023, 11:20279891Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем 27.11.2023, 14:11277876Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?