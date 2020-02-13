В Атырау задержали еще одну подозреваемую по делу об убийстве младенца в перинатальном центре

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Атырау. 12 февраля. Kazakhstan Today - Еще одной подозреваемой по делу об убийстве новорожденного в перинатальном центре Атырау стала 53-летняя акушер-гинеколог, передает Kazakhstan Today.

В ходе расследования дела об убийстве новорожденного сотрудники департамента по противодействию коррупции задержали 53-летнюю акушера-гинеколога Атырауского областного перинатального центра. Ей предъявлено обвинение по статье УК РК "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - сообщает портал " Ак Жайык ".

По предварительным данным, в ту роковую ночь, 29 сентября прошлого года, женщина тоже участвовала в убийстве подававшего признаки жизни новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру.

Она стала третьим фигурантом уголовного дела после главврача перинатального центра Куаныша Нысанбаева и акушера-гинеколога Аскара Куаныша", - отмечает издание.

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