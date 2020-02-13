В Атырау задержали еще одну подозреваемую по делу об убийстве младенца в перинатальном центре

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В ходе расследования дела об убийстве новорожденного сотрудники департамента по противодействию коррупции задержали 53-летнюю акушера-гинеколога Атырауского областного перинатального центра. Ей предъявлено обвинение по статье УК РК "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - сообщает портал "Ак Жайык".
По предварительным данным, в ту роковую ночь, 29 сентября прошлого года, женщина тоже участвовала в убийстве подававшего признаки жизни новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру.
Она стала третьим фигурантом уголовного дела после главврача перинатального центра Куаныша Нысанбаева и акушера-гинеколога Аскара Куаныша", - отмечает издание.
Напомним: новость об убийстве младенца в перинатальном центре Атырау взбудоражила весь Казахстан. Об ужасной трагедии удалось узнать благодаря антикоррупционной службе, прослушивавшей телефон центра. Выяснилось, что родившегося живым младенца внесли в базу как мертворожденного, а после того, как малыш начал подавать признаки жизни, поместили его в холодильник - оставили умирать. Спасти малыша не удалось. После скандала глава областного управления здравоохранения ушла в отставку, а Минздрав провел проверку по всей республике и выявил 277 неучтенных ранее случаев смерти новорожденных.
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