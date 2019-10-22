Минздрав выявил 277 неучтенных случаев смерти младенцев

Мы провели массовый аудит страны после проверки объективных данных и медицинских карт всех новорожденных в Атырауской области. В результате анализа мы выявили факты сокрытия 277 случаев младенческой смертности. В связи с этим была проведена корректировка данных по младенческой смертности 2018 года", - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе правительственного часа в сенате.

Министр отметил, что подробностями уголовного расследования он не владеет, но сообщил, что комиссия выявила причину высокой смертности младенцев в перинатальном центре Атырау.

Мы занимались анализом младенческой смертности в регионе в целом и изучали причины роста именно в перинатальном центре в августе - сентябре. Мы выявили внутрибольничную инфекцию, которая повлекла за собой смерть младенца. Это бактериальная внутрибольничная инфекция", - уточнил Биртанов.

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