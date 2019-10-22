Минздрав выявил 277 неучтенных случаев смерти младенцев

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - После скандального случая с убийством младенца в перинатальном центре Атырау Минздрав провел проверку по всей республике и выявил 277 неучтенных ранее случаев смерти новорожденных, передает Kazakhstan Today.
Мы провели массовый аудит страны после проверки объективных данных и медицинских карт всех новорожденных в Атырауской области. В результате анализа мы выявили факты сокрытия 277 случаев младенческой смертности. В связи с этим была проведена корректировка данных по младенческой смертности 2018 года", - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе правительственного часа в сенате.
Министр отметил, что подробностями уголовного расследования он не владеет, но сообщил, что комиссия выявила причину высокой смертности младенцев в перинатальном центре Атырау.
Также Биртанов рассказал, что комиссия по выявлению причин смерти ребенка в Атырауской области завершила свою работу 17 октября.
Мы занимались анализом младенческой смертности в регионе в целом и изучали причины роста именно в перинатальном центре в августе - сентябре. Мы выявили внутрибольничную инфекцию, которая повлекла за собой смерть младенца. Это бактериальная внутрибольничная инфекция", - уточнил Биртанов.
Новость об убийстве младенца в перинатальном центре Атырау взбудоражила весь Казахстан. Об ужасной трагедии удалось узнать благодаря антикоррупционной службе, прослушивавшей телефон центра. Выяснилось, что родившегося живым младенца внесли в базу как мертворожденного, а после того, как малыш начал подавать признаки жизни, поместили его в холодильник - оставили умирать. Спасти малыша не удалось. После скандала глава областного управления здравоохранения ушла в отставку.
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