Глава управления здравоохранения Атырауской области ушла в отставку

Руководитель управления здравоохранения покинула должность. Акиматом области делается особенный акцент на сферу здравоохранения, каждый год на нужды медиков выделяются необходимые средства, финансирование растет, решаются все текущие потребности роддомов, больниц и медучреждений. Управлением здравоохранения ведется работа по приведению в соответствие всех норм согласно требованиям. Ко всем виновным будут применены меры. Заместитель акима области, курирующий сферу здравоохранения получил строгий выговор, - сообщили порталу "Ак Жайык" в пресс-службе областного акимата.
Напомним, крупный скандал разгорелся в Атырау после публикации информации об убийстве новорожденного в городском перинатальном центре. О шокирующем случае сообщил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула. По его словам, медики оставили новорожденного ребенка умирать в холодильной камере, так как неверно внесли его в базу как мертворожденного. Когда ребенок подал признаки жизни, врачи, вместо проведения реанимации, решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Об этом стало известно благодаря оперативным действиям Антикоррупционной службы, которая организовала прослушку телефона главврача роддома Куаныша Нысанбаева, подозреваемого в коррупции. Когда малыш пошевелил ножкой, акушер-гинеколог позвонила главврачу, на что он ответил: "лучше оставить" ребенка в холодильнике. К моменту прибытия в перинатальный центр следственной группы новорожденный уже скончался. Глава Минздрава РК Елжан Биртанов после случившегося предложил освободить Аймурзиеву от должности главы управления.
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