Спецкомиссия Минздрава направлена в Атырау в связи с делом об убийстве новорожденного

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Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал убийство младенца в Атырауском областном перинатальном центре, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Kazpravda.kz .

По его словам, сейчас в Атырау находится спецкомиссия во главе с вице-министром здравоохранения Лязат Актаевой. Также туда направят ведущих специалистов научных центров медицинских университетов страны. Биртанов уточнил, что комиссия выехала в Атыраускую область еще до появления информации о задержании руководителя Атырауского областного перинатального центра.

Мы полностью смотрим картину, поскольку повышение младенческой смертности в Атырауской области наблюдалось в августе. Мы по поручению администрации президента этот вопрос отрабатывали. Вопрос младенческой смертности фактически на ежедневном контроле. Каждое утро мне дают сводку, где написано, сколько детей родилось, и указан уровень младенческой смертности. Как только мы видим ненормальный рост, отклонения цифр, мы сразу же проводим оперативное изучение этих ситуаций", - сообщил министр в кулуарах заседания правительства РК.

Он отметил, что за год в Казахстане в среднем фиксируется 2,5 тысячи случаев младенческой смертности.

На сегодня 2200. Наивысший уровень регистрируется в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской областях. Там выше в два раза, чем в Атырауской области", - добавил Биртанов.

Напомним, об убийстве новорожденного в Атырауском областном перинатальном центре сообщил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула. По его словам, медики оставили новорожденного ребенка умирать в холодильной камере, так как неверно внесли его в базу, как мертворожденного. Когда ребенок подал признаки жизни, врачи, вместо проведения реанимации, решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Об этом стало известно благодаря оперативным действиям Антикоррупционной службы, которая организовала прослушку телефона главврача роддома Куаныша Нысанбаева, подозреваемого в коррупции. Когда малыш пошевелил ножкой, акушер-гинеколог позвонила главврачу, на что он ответил: "лучше оставить" ребенка в холодильнике. К моменту прибытия в перинатальный центр следственной группы новорожденный уже скончался.

Позже глава Минздрава Елжан Биртанов сделал заявление по факту убийства ребенка . "Хочу выразить соболезнования семье погибшего ребенка от имени всех моих коллег. Мы глубоко шокированы предъявленным обвинением по предумышленному неоказанию медицинской помощи, что привело к смерти ребенка", - сказал Биртанов.

Он сообщил, что Минздрав даст полный и развернутый комментарий по данному делу после того, как станут известны результаты следствия и необходимых экспертиз, которые покажут, были ли незаконные действия со стороны медицинских работников.

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