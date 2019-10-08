Спецкомиссия Минздрава направлена в Атырау в связи с делом об убийстве новорожденного

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По его словам, сейчас в Атырау находится спецкомиссия во главе с вице-министром здравоохранения Лязат Актаевой. Также туда направят ведущих специалистов научных центров медицинских университетов страны. Биртанов уточнил, что комиссия выехала в Атыраускую область еще до появления информации о задержании руководителя Атырауского областного перинатального центра.
Мы полностью смотрим картину, поскольку повышение младенческой смертности в Атырауской области наблюдалось в августе. Мы по поручению администрации президента этот вопрос отрабатывали. Вопрос младенческой смертности фактически на ежедневном контроле. Каждое утро мне дают сводку, где написано, сколько детей родилось, и указан уровень младенческой смертности. Как только мы видим ненормальный рост, отклонения цифр, мы сразу же проводим оперативное изучение этих ситуаций", - сообщил министр в кулуарах заседания правительства РК.
Он отметил, что за год в Казахстане в среднем фиксируется 2,5 тысячи случаев младенческой смертности.
На сегодня 2200. Наивысший уровень регистрируется в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской областях. Там выше в два раза, чем в Атырауской области", - добавил Биртанов.
Напомним, об убийстве новорожденного в Атырауском областном перинатальном центре сообщил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула. По его словам, медики оставили новорожденного ребенка умирать в холодильной камере, так как неверно внесли его в базу, как мертворожденного. Когда ребенок подал признаки жизни, врачи, вместо проведения реанимации, решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Об этом стало известно благодаря оперативным действиям Антикоррупционной службы, которая организовала прослушку телефона главврача роддома Куаныша Нысанбаева, подозреваемого в коррупции. Когда малыш пошевелил ножкой, акушер-гинеколог позвонила главврачу, на что он ответил: "лучше оставить" ребенка в холодильнике. К моменту прибытия в перинатальный центр следственной группы новорожденный уже скончался.
Позже глава Минздрава Елжан Биртанов сделал заявление по факту убийства ребенка. "Хочу выразить соболезнования семье погибшего ребенка от имени всех моих коллег. Мы глубоко шокированы предъявленным обвинением по предумышленному неоказанию медицинской помощи, что привело к смерти ребенка", - сказал Биртанов.
Он сообщил, что Минздрав даст полный и развернутый комментарий по данному делу после того, как станут известны результаты следствия и необходимых экспертиз, которые покажут, были ли незаконные действия со стороны медицинских работников.
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