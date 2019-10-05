Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Врачи перинатального центра в Атырау подозреваются в убийстве новорожденного. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, передает Kazakhstan Today.

По словам замглавы Агентства, медики оставили новорожденного ребенка умирать в холодильной камере, так как неверно внесли его в базу, как мертворожденного.

После рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, хотя он был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать", - рассказал Шынгыс Кабдула.

Он отметил, что одной из причин, по которым врач так жестоко обошелся с новорожденным, стали уже заполненные в базе документы, которые нельзя откорректировать.





Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Директор перинатального центра и акушер-гинеколог, принимавший роды, арестованы.





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