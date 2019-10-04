Глава Атырауского перинатального центра с помощью взятки пытался повлиять на заключение экспертизы по факту смерти роженицы

Атырау. 3 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования в отношении руководителя Атырауского областного перинатального центра по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в даче взятки в сумме 300 тыс. тенге руководству РГКП "Институт судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области" за выдачу положительного заключения экспертизы по факту смерти роженицы. Проверяется причастность указанного должностного лица к неоднократному получению взяток за создание комфортных условий для рожениц", - отметили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

Кроме этого, проводится расследование по подозрению данного руководителя в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании спонсорских денежных средств в сумме 1,5 млн тенге на собственные нужды (отдых за рубежом). Эти денежные средства подозреваемый получил от директора частной компании в качестве спонсорской помощи для оплаты направления врачей в зарубежную командировку на повышение квалификации.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.

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