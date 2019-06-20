В Жамбылской области главврач ЦРБ попался на взятке

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Департамент Антикоррупционной службы по Жамбылской области выявил факт получения взятки главным врачом Центральной районной больницы Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в получении взятки в сумме 800 тыс. тенге от представителя частной компании за подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках детского питания", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде залога. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом, отметили в пресс-службе.









Кроме этого, поручено преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан.

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