Главврач Костанайского областного онкодиспансера и его заместитель осуждены за получение взяток

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Главный врач Костанайского областного онкологического диспансера и его заместитель приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы за получение взяток, передает Kazakhstan Today.
Департамент Национального бюро по противодействию коррупции Костанайской области завершил досудебное расследование в отношении главного врача Костанайского областного онкологического диспансера Наурзова М. и его заместителя Бупежанова Д. по фактам получения ими взяток.
Взятки были получены от директоров ТОО "Noda med" Кудабаевой Н. в сумме 4,4 млн тенге и ТОО "Дез Сервис KZ" Омарова Б. в сумме 180 тыс. тенге за оказание общего покровительства при заключении договоров госзакупок", - сообщили в пресс-службе АДГСПК.
6 июня приговором суда Наурзов М. и Бупежанов Д. признаны виновными в получении взяток и приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы, соответственно, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Этим же судом взяткодатель Кудабаева Н. приговорена к 6 месяцам лишения свободы, а Омаров Б. к штрафу в размере 360 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Напомним, выступая после инаугурации президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил 10 важных задач на посту главы государства, одной из которых стала борьба с коррупцией.
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