Главврач Костанайского областного онкодиспансера и его заместитель осуждены за получение взяток

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Главный врач Костанайского областного онкологического диспансера и его заместитель приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы за получение взяток, передает Kazakhstan Today.

Департамент Национального бюро по противодействию коррупции Костанайской области завершил досудебное расследование в отношении главного врача Костанайского областного онкологического диспансера Наурзова М. и его заместителя Бупежанова Д. по фактам получения ими взяток.

Взятки были получены от директоров ТОО "Noda med" Кудабаевой Н. в сумме 4,4 млн тенге и ТОО "Дез Сервис KZ" Омарова Б. в сумме 180 тыс. тенге за оказание общего покровительства при заключении договоров госзакупок", - сообщили в пресс-службе АДГСПК .

6 июня приговором суда Наурзов М. и Бупежанов Д. признаны виновными в получении взяток и приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы, соответственно, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Этим же судом взяткодатель Кудабаева Н. приговорена к 6 месяцам лишения свободы, а Омаров Б. к штрафу в размере 360 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства