Главврач роддома №1 Алматы приговорен к штрафу в 6 млн тенге за взятку

Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - Главный врач роддома №1 Алматы Наурзбай Ракишев признанн виновным в получении взятки и приговорен к штрафу в размере 6 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В марте этого года руководитель ТОО "O" посредством портала GOSREESTR.KZ выиграл тендер на аренду площади КГУ "Городской родильный дом №1". В июле главный врач городского роддома №1 Ракишев, находясь в своем служебном кабинете, выдвинул перед директором компании условия, при которых он должен платить ежемесячно по 200 тыс. тенге за нерасторжение и общее покровительство в предпринимательской деятельности. При этом Ракишев сообщил предпринимателю, что в случае отказа от предложенных условий он письменно обратится в управление государственных активов для расторжения договора аренды. Ш. согласился предоставлять требуемую сумму", - сообщили в Алмалинском районном суде Алматы.

При этом в суде отметили, что, согласно заключённому договору, наниматель вправе досрочно расторгнуть договор по письменному заявлению балансодержателя с обоснованием причин такого решения. В августе Ш. обратился с заявлением о незаконных действиях главврача роддома в Антикоррупционную службу города. На следующий день Ш. передал Ракишеву в его служебном кабинете 200 тыс. тенге. В этот же день главврач был задержан с поличным.

В суде Ракишев полностью признал свою вину.

Приговором Алмалинского районного суда Ракишев признан виновным по статье 366, часть 2, (Получение взятки) Уголовного кодекса РК и ему назначен штраф в размере 30-кратного размера взятки - в сумме 6 000 000 тенге. Суд также пожизненно лишил его права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, государственных организациях и иных организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%.

Вместе с тем, суд посчитал необоснованными доводы гособвинителя о необходимости лишения подсудимого Ракишева права заниматься медицинской деятельностью, поскольку органом досудебного расследования и судом установлено, что совершенное преступление не связано с его профессиональной врачебной деятельностью. Уголовное правонарушение Ракишева было направлено на использование возможностей для расторжения договора имущественного найма", - отметили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства