Более 30 сотрудников Атырауского перинатального центра написали заявления на увольнение

Атырау. 7 октября. Kazakhstan Today - Сразу 31 сотрудник Атырауского областного перинатального центра написал заявления на увольнение по собственному желанию, передает Kazakhstan Today.

Пока что врачи продолжают исполнять свои обязанности, пишет "Ак Жайык"

С ними ведут работу управление здравоохранения, представители министерства и профсоюзных организаций. Они продолжают работать на своих местах. Мы делаем всё, чтобы выстроить диалог с врачами. Каждый из них ценный специалист, который ежедневно борется за человеческие жизни", - сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев.

На прошлой неделе заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула сообщил о том, что врачи оставили новорожденного умирать в холодильной камере , так как ребенка по халатности неверно внесли в базу, как мертворожденного. Когда ребенок подал признаки жизни, медики, вместо проведения реанимации, решили действовать согласно оформленным документам.

Позже глава Минздрава Елжан Биртанов сделал заявление по факту убийства ребенка . "Хочу выразить соболезнования семье погибшего ребенка от имени всех моих коллег. Мы глубоко шокированы предъявленным обвинением по предумышленному неоказанию медицинской помощи, что привело к смерти ребенка", - сказал Биртанов.

Он сообщил, что Минздрав даст полный и развернутый комментарий по данному делу после того, как станут известны результаты следствия и необходимых экспертиз, которые покажут, были ли незаконные действия со стороны медицинских работников.

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