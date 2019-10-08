Более 30 сотрудников Атырауского перинатального центра написали заявления на увольнение

Пока что врачи продолжают исполнять свои обязанности, пишет "Ак Жайык".
С ними ведут работу управление здравоохранения, представители министерства и профсоюзных организаций. Они продолжают работать на своих местах. Мы делаем всё, чтобы выстроить диалог с врачами. Каждый из них ценный специалист, который ежедневно борется за человеческие жизни", - сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев.
Напомним, что в настоящее время в Атырау находится спецкомиссия во главе с вице-министром здравоохранения Лязат Актаевой. Также туда направят ведущих специалистов научных центров медицинских университетов страны.
На прошлой неделе заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула сообщил о том, что врачи оставили новорожденного умирать в холодильной камере, так как ребенка по халатности неверно внесли в базу, как мертворожденного. Когда ребенок подал признаки жизни, медики, вместо проведения реанимации, решили действовать согласно оформленным документам.
Позже глава Минздрава Елжан Биртанов сделал заявление по факту убийства ребенка. "Хочу выразить соболезнования семье погибшего ребенка от имени всех моих коллег. Мы глубоко шокированы предъявленным обвинением по предумышленному неоказанию медицинской помощи, что привело к смерти ребенка", - сказал Биртанов.
Он сообщил, что Минздрав даст полный и развернутый комментарий по данному делу после того, как станут известны результаты следствия и необходимых экспертиз, которые покажут, были ли незаконные действия со стороны медицинских работников.
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