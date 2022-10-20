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Атырау. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области 46 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, трое из них уволены, сообщает пресс-служба департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Атырауской области.
По данным департамента, за 9 месяцев текущего года внесено 42 представления. Большинство из них направлены в акиматы и их структурные подразделения (19), органы внутренних дел (17) и прочие госструктуры (6).
Антикоррупционной службой было внесено представление в управление полиции города Атырау по уголовному делу по факту вымогательства взятки за непривлечение к административной ответственности должностным лицом отделения ювенальной полиции отдела местной полицейской службы, осужденный к штрафу в размере 3 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
По результатам рассмотрения представления непосредственные руководители управления полиции города Атырау ввиду отсутствия контроля за деятельностью подчиненного привлечены к дисциплинарной ответственности.
Отмечается, что по результатам расследования уголовных дел антикоррупционной службой вносятся соответствующие представления в рамках УПК и проводится разбор причин совершения с трудовыми коллективами государственных органов по их рассмотрению.
Наряду с дисциплинарной ответственностью должностных лиц в рамках представлений антикоррупционной службой вносятся рекомендации по устранению коррупционных рисков", - добавили в пресс-службе.