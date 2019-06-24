В ближайшие дни в западных областях Казахстана ожидается жара до 43 градусов

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.

23-24 июня в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областях, 24 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается очень сильная жара 40-43 градуса, говорится в сообщении синоптиков.

Также отмечается, что в период с 23 по 25 июня в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока.

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