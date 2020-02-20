В ближайшие три года на грантовое финансирование молодых ученых выделят 9 млрд тенге

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - В 2020-2022 годы в Казахстане выделят 9 млрд тенге выделят на грантовое финансирование молодых ученых РК - по 3 млрд тенге в год, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на заседании Высшей научно-технической комиссии (ВНТК) при правительстве РК министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, к настоящему времени по результатам государственной научно-технической и экономической экспертиз национальными научными советами отобраны 1013 заявок молодых ученых по семи приоритетным направлениям.

102 заявки - энергетика и машиностроение; 313 - рациональное использование природных ресурсов, включая водные ресурсы, геологию, переработку, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции; 167 - информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук; 139 - устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции; 127 - наука о жизни и здоровье; 155 - научные основы "Мангілік Ел" (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук); 10 - национальная безопасность и оборона.", - сообщает пресс-служба главы правительства .

ВНТК утвердила "Научные исследования в области естественных наук" в качестве отдельного приоритетного направления. По мнению комиссии, это будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию существующих научных школ Казахстана, формированию новой генерации ученых в этой области.

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