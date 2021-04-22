В большинстве областей Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему северная половина РК будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков. На остальной территория республики связи с атмосферными фронтальными разделами ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке - сильные осадки. Местами по республике ожидаются туман, гроза, гололед, усиление ветра, на востоке - низовая метель, на юге и юго-востоке - шквал, возможен град, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, возможен град, в Жамбылской области местами гололед.

В Алматинской области местами ожидаются туман, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Мангистауской областях ожидаются местами пыльная буря, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области возможен град, местами ожидается усиление ветра до 15-20 метра в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Кызылординской, днем Акмолинской, Павлодарской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидается туман.

Сегодня в Нур-Султане ожидается переменная облачность, температура днем составит +8 - +10 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 7-12 метров в секунду.

В Алматы - дождь, температура воздуха днем составит +7 - +9 градусов по Цельсию, с дальнейшим понижением. Скорость ветра - 3-8 метров в секунду, ночью порывы 12 метров в секунду.





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