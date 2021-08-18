В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в восточной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке – град, пыльная буря, на севере и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, местами - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 18 метров в секунду.

В горных районах Жамбылской области ночью ожидается гроза, град, местами пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза.

В Туркестанской области, днем в Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза.

Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, на юге Мангистауской, Костанайской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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