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В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

17.08.2021 6184
В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в восточной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке – град, пыльная буря, на севере и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, местами - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром ожидается туман. 
 
Днем на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
В горных районах Жамбылской области ночью ожидается гроза, град, местами пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. 
 
В Туркестанской области, днем в Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. 
 
Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.
 
Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, на юге Мангистауской, Костанайской областей сохраняется сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

 

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