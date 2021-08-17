Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Жамбылской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17 августа на юге в Костанайской области ожидается сильная жара до 36 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 августа днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Урджарском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

17-19 августа в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17 августа на севере Карагандинской области ожидается гроза. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 17 августа в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17 августа на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, при грозе 18 метров в секунду.

Ночью 17, днем 18-19 августа в Жамбылской области, в горных и предгорных районах, ожидаются гроза, град. Местами ожидается пыльная буря. 17-19 августа ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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