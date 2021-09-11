В большинстве областей Казахстана ожидаются дожди и усиление ветра

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, юго-востоке, в горных районах юга, днем в центре РК пройдут дожди с грозами, утром и днем в горных, предгорных районах Жамбылской области сильный дождь, град. Лишь на юге и западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, северо-западе РК порывы 23-28 метров в секунду. На юго-западе, востоке страны в отдельных районах - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью на северо-западе, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере и юго-востоке области порывы 25 метров в секунду.

На северо-западе, севере Костанайской области ожидается гроза, град, на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на юго-востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-западе, юге области порывы 25 метров в секунду.

Днем на западе, северо-западе Павлодарской области ожидается гроза, на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе области 25 метров в секунду.

В Жамбылской области на востоке, юго-востоке, юге, утром и днем в горных, предгорных районах ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза, на западе, севере, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных, предгорных районах Алматинской, Туркестанской областей ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Мангистауской области, ночью и утром на севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Днем на севере Атырауской области, юго-востоке Западно-Казахстанской области, востоке Актюбинской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса, на севере Карагандинской области сохранятся заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, на юге Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства