В Нур-Султане и 11 областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 10 сентября на севере Атырауской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 10 сентября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь, гроза, град. С 10 по 11 сентября в горных районах региона ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

10 сентября на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, 15-20, днем на юго-востоке области 23-28 метров в секунду.

10 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане днем 10 сентября ожидается гроза, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

10 сентября ночью на северо-западе, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на севере, юго-востоке области порывы 25 метров в секунду.

10 сентября Актюбинской области северо-западный, западный, днем на северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

10 сентября в Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, западный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

10 сентября днем в Павлодарской области ожидаются на западе, северо-западе гроза, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду, на западе области 25 метров в секунду.

Ночью 10 сентября на севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, северо-востоке области заморозки 2 градуса.

10 сентября на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на юго-западе, юге области порывы 25 метров в секунду.

Ночью 10 сентября на севере Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Днем на севере области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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