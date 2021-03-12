В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки, ночью на юго-востоке в горных районах сильные в виде дождя и снега. Лишь днем на западе под влиянием отрога антициклона погода – без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в Акмолинской области местами гололед.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра местами до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, местами усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, гололед, местами усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается гололед, утром и днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области ночью в горах ожидается туман, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, ветер 18 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается гололед, в Атырауской области местами туман.





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