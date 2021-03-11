Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и восьми областях

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 марта в Северо-Казахстанской области ожидается снег. 11-12 марта местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 11 марта 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду, 12 марта местами 15-20 метров в секунду, ночью порывы 25 метров в секунду.

11 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. 12 марта местами ожидается низовая метель, туман. Ночью 12 марта ветер западный, северо-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В период 11-13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от 10-15, местами 7 мороза до 22-27, местами 30 градусов мороза.

11 марта в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

11 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гололед, туман. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

11 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду.

11 марта в Кызылординской области местами ожидается гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 12 марта в Карагандинской области местами ожидается низовая метель. 12-13 марта местами туман. 13 марта ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В период 11-13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от 7-12, местами 16 мороза до 22-27, местами 30 градусов мороза.

11 марта в Туркестанской области ожидается местами ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. 13-14 марта ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северный, северо-восточный, днем 12 марта на большей части, сутки 13-14 марта местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем 12 марта в горных районах порывы 30 метров в секунду и более. Днем 13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от 16-21, местами 6-11 тепла, до 3-8 тепла, местами 0-5 мороза.

В Шымкенте сутки 13 марта, ночью 14 марта ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, с переходом на северный, северо-восточный, днем 12 марта, сутки 13-14 марта 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем 13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от 18-20 до 4-6 градусов тепла.

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