В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике ожидаются осадки (дождь, снег), лишь в южной половине РК погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе республики с пыльной бурей, на севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской областях местами туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской, Карагандинской областях местами туман.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ветер 15-20 метров в секунду, в Мангистауской, Атырауской областях с пыльной бурей.





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