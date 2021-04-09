В шести областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 апреля в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

9 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

9 апреля в Актюбинской области местами ожидается туман.

Днем 9 апреля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

9 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

9 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

Ранее синоптики предупредили жителей Алматы о возможном сходе лавин.

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