В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на юго-западе республики без осадков. Местами ожидаются гололед, туман; на западе, северо-западе и юго-востоке страны усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
Днем на юго-западе, западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед; на севере, востоке и в центре области туман; днем на западе, юге, северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед.
Ночью на востоке Костанайской области ожидается низовая метель; на севере, востоке области туман; ночью на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель; на юго-востоке области туман.
На севере Атырауской области ожидается туман, на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на юго-востоке Мангистауской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед.
На севере, востоке Акмолинской, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской, на севере, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Павлодарской, на севере, востоке Карагандинской, на севере Восточно-Казахстанской, на севере, в центре Кызылординской областей ожидается туман.