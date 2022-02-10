В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на юго-западе республики без осадков. Местами ожидаются гололед, туман; на западе, северо-западе и юго-востоке страны усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем на юго-западе, западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед; на севере, востоке и в центре области туман; днем на западе, юге, северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед.

Ночью на востоке Костанайской области ожидается низовая метель; на севере, востоке области туман; ночью на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель; на юго-востоке области туман.

На севере Атырауской области ожидается туман, на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юго-востоке Мангистауской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Акмолинской, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской, на севере, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Павлодарской, на севере, востоке Карагандинской, на севере Восточно-Казахстанской, на севере, в центре Кызылординской областей ожидается туман.



