В большинстве областей Казахстана пройдут осадки

НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глубокий северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты окажут влияние почти на всю территорию республики, за исключением восточных, северо-восточных регионов страны. Пройдут осадки (дождь, снег), в северных регионах метель. По республике ожидается туман, гололед, ветер, в горных перевалах юга страны сильный ветер - 30 метров в секудну и более", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ночью на юге и севере пыльная буря, в западной половине и в горных районах ветер 15-20, днем на горных перевалах 23-28, порывы более 30 метров в секудну.

На юге и востоке Алматинской области усилится ветер до 15-20 метров в секудну, ночью и утром на севере и юге туман.

На западе, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секудну.

В южной половине Костанайской области ожидаютя туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секудну.

На востоке Атырауской, в центре и на северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед, на западе областей усиление ветра до 15-20 метров в секудну.

На юго-востоке и востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед.

На севере и в центре Кызылординской, на севере, юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секудну.

В Северо-Казахстанской и Карагандинской областях ожидаются усиление ветра до 15-23 метров в секудну, в западной половине областей туман, гололед, метель.

На севере и в центре Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей ожидается туман, днем на северо-западе и западе областей усиление ветра до 15-20 метров в секудну.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секудну.



