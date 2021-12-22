В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 декабря на севере и в центре Мангистауской области ожидается гололед. На севере-востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

22 декабря ночью на большей части, днем на юго-востоке, востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед.

22 декабря на большей части Костанайской области ожидаются осадки, в центре и на северо-востоке области сильные осадки (дождь, снег). В центре и на юге области туман, гололед. На юге, востоке области низовая метель. Ветер южный, с переходом на северо-западный, на юге и востоке области 15-20 метров в секунду.

22-24 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 22 декабря на юго-западе области порывы 23-28 метров в секунду.

22 декабря на севере и в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Сохраняется ветер южный, юго-западный, в центре области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

22 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, северо-западе области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днём на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

22 декабря в Туркестанской области ожидается южный, юго-западный ветер, ночью на юге, северо-западе, в предгорных районах области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на севере, западе, в горных, предгорных районах порывы 23-28, на горных перевалах 30 метров в секунду и более.

В Шымкенте утром и днем 22 декабря ожидается сильный дождь. Ветер южный, юго-западный, утром и днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Нур-Султане 22 декабря временами ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

22 декабря на западе, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный, на северо-западе, востоке области 15-20 метров в секунду.

22 декабря на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, в центре области 15-20 , пометров в секундурывы 23 метра в секунду.

22 декабря, ночью 23 декабря в Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Днем 22 декабря на севере, западе области порывы 23 метра в секунду.

Днем 22, ночью 23 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На севере, западе области ожидаются метель, гололед. На юго-западе области туман. Ветер южный, юго-восточный, 22 декабря, ночью, на севере, западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду.