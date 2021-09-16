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В большинстве областей Казахстана сохраняется погода без осадков

15.09.2021, 08:16 4807
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части РК под влиянием антициклона сохраняется преимущественно погода без осадков. На севере, северо-западе, западе и юге РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Днем на севере, северо-западе, западе, юго-востоке, юго-западе ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Западно-Казахстанской области днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе Акмолинской области, на северо-западе Костанайской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области на севере ночью ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юге Северо-Казахстанской области, на северо-востоке, юго-западе Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на северо-востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняются заморозки 3 градуса.
 
На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской областей, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, на юге Восточно-Казахстанской области, в центре Павлодарской области, на северо-западе Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

 

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