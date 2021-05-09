В большинстве областей Казахстана в субботу ожидается неустойчивая погода

НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода - местами пройдут дожди с грозами. По-прежнему на западе и севере под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке и северо-западе - шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем местами гроза, шквал, град.

В Акмолинской, Алматинской областях днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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