В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода

Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На площадке пресс-центра по освещению выборов президента по Алматы состоялась пресс-конференция по вопросу наблюдения за выборами.

Мы работаем с 6 утра, покрываем 531 участок. Очень большое количество молодых ребят в этом году приняли активное участие в наблюдении за выборами", - отметил владелец информационного портала Independ.kz Рафаэль Гасанов.

Он назвал одну из самых популярных проблем, возникающих на избирательных участках. Она касается людей, которые не получили открепительные талоны по месту прописки и пришли на избирательный участок в Алматы.

Там, конечно, разные случаи, и надо с каждым разбираться. Каждый может обратиться в избирательный участок, если чего-то не понимает, и ему там все подскажут", - сказал спикер.

Он также подчеркнул, что миграция очень высокая и людей не прописанных, но находящихся в Алматы очень много. Рафаэль Гасанов пообещал на вечерней пресс-конференции озвучить количество случаев, связанных с открепительными удостоверениями.

Если говорить о портрете среднестатистического избирателя, то больше приходит людей среднего и пожилого возраста", - сказал Гасанов.

По его словам, к данному часу, по оценке наблюдателей ОФ "Общественное мнение", нарушений не зафиксировано. Если возникают вопросы, то наблюдатели сразу же сообщают в штаб организации.

Что касается явки, то, по словам проректора по корпоративному и социальному развитию МОК Дианы Малаевой, "алматинцы до обеда любят спать - это факт". Но к полудню они активизировались.

Первая половина дня прошла. Наблюдатели хорошо подготовлены. Вопросы поступают, но в целом наблюдатели на местах могут достойно отвечать", - сообщила Малаева.

Диана Малаева добавила, что одними из первых голосовать приходят более взрослые люди, молодежь, семейные пары приходят после 11-12 часов.



