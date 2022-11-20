Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях

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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Жетысуской, Улытауской, Мангистауской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Жамбылской областях.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 20 ноября на востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
20 ноября на юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
20 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
20 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.
20 ноября на юге, севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман.
В Алматы 20 ноября ночью и утром ожидается туман.
20 ноября ночью на севере, северо-востоке, днем на западе Актюбинской области ожидается гололед.
20 ноября на севере, в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
20 ноября на севере, востоке Улытауской области ожидаются туман, гололед.
20 ноября на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.
20 ноября на юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед.
Ночью 20 ноября на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 20 ноября в южной половине Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, юге области туман.
20-21 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.