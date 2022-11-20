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Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях

19.11.2022, 20:34 18526
Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях
Фото: Depositphotos
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Жетысуской, Улытауской, Мангистауской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Жамбылской областях.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 20 ноября на востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
 
20 ноября на юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
20 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
 
20 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
20 ноября на юге, севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман.
 
В Алматы 20 ноября ночью и утром ожидается туман.
 
20 ноября ночью на севере, северо-востоке, днем на западе Актюбинской области ожидается гололед.
 
20 ноября на севере, в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
20 ноября на севере, востоке Улытауской области ожидаются туман, гололед.
 
20 ноября на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.
 
20 ноября на юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед.
 
Ночью 20 ноября на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 20 ноября в южной половине Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, юге области туман.
 
20-21 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.
 

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Назарбаев считает справедливым приговор суда Кайрату Сатыбалды

20.11.2022, 14:39 1101
Назарбаев считает справедливым приговор суда Кайрату Сатыбалды
Фото: pexels
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев высказался о приговоре суда Кайрату Сатыбалды.
 
По словам первого президента Казахстана, приговор Кайрату Сатыбалды был справедливым.
 

Надо считать, что приговор суда был справедливым. Несогласный с приговором суда должен подать апелляцию. Все решает суд", - цитирует Нурсулатна Назарбаева Sputnik Казахстан.


В сентября Сатыбалды был приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. В ходе расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.  

В июле Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".

А в ноябре Антикор сообщил, что в рамках досудебного расследования в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам легализации денег, возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн.
 

В Генпрокуратуре заявили об отсутствии нарушений на выборах президента

20.11.2022, 13:59 3301
В Генпрокуратуре заявили об отсутствии нарушений на выборах президента
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокуратура Казахстана не зарегистрировала к 12.00 воскресенья нарушений на президентских выборах, сообщил официальный представитель ведомства Азамат Сергазин в эфире телеканала "Казахстан".
 

К текущему часу каких-либо нарушений избирательных прав граждан и иных противоправных действий не зафиксировано", - цитирует Сергазина Sputnik Казахстан.

 
К нарушениям относится любая предвыборная агитация, публикации в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, проведение опросов на территории участков, пояснил он.
 
По его словам, в целом "вся электоральная кампания проходит в правовом поле".
 

Пожарный Аскар Забикулин, спасший людей из пожара в Астане, скончался в больнице

20.11.2022, 13:40 4886
Пожарный Аскар Забикулин, спасший людей из пожара в Астане, скончался в больнице
Фото: МЧС РК
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 

Аскар героически участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября. Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Аскара Забикулина. Добрая память о нем, как о профессионале своего дела, навсегда останется в наших сердцах. Аскар был светлым человеком, ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии", - говорится в сообщении ведомства.

 
У Аскара остались жена и двое детей.
 
МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.

Напомним, 16 ноября в Астане пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы.  

17 ноября глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, государственными наградами РК.
 

Наблюдатели от ОДКБ отметили высокую явку избирателей

20.11.2022, 13:11 3816
Наблюдатели от ОДКБ отметили высокую явку избирателей
Фото: @sputnikKZ
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ответственный секретарь парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов сообщил об отсутствии нарушений в процессе голосования.
 

На открытии участков мы наблюдали небольшие очереди до открытия. На данный момент нами не зафиксировано никаких нарушений, работу будем продолжать до закрытия участков. Наши наблюдатели будут участвовать и при подсчете голосов. Также сегодня вечером планируется принять итоговое заключение", - рассказал Поспелов.

 
Руководитель парламентской группы дружбы Армения - Казахстан Вагаршак Акобян отметил, что выборы проходят на хорошем организационном уровне.
 

У нас были встречи практически со всеми политическими силами, которые участвуют в процессах. Мы были в штабах кандидатов, встречались с разными структурами. Хочу сказать, что сегодня утром наблюдательная группа ОДКБ тоже начала работу на участках. Мы хотим отметить высокую явку. Фактически в 10:00 на всех участках, где мы были, уже была 10-процентная явка", - сказал он.

 

Меры повышения дорожной безопасности обсудили в Алматы

20.11.2022, 11:58 5326
Фото: Ассоциация урбанистов Q88
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили на круглом столе в Алматы, организованном по инициативе группы компаний Freedom и казахстанской ассоциации урбанистов "Q88" с участием экспертов, урбанистов, архитекторов и городских активистов.

Согласно данным Комитета правовой статистики и Генеральной прокуратуры РК, в Алматы за 8 месяцев 2022 года совершено 2717 ДТП, в которых было ранено 3127 и погибло 59 человека.
 
По мнению экспертов, для города необходимо разработать и внедрить комплексную программу повышения мер дорожной безопасности, которая должна основываться на научных расчетах и передовом международном опыте. С этой целью в городе планируют внедрить новый социальный проект Vision Zero Almaty. Его смысл - в объединении усилий государственных ведомств, общественных организаций и других НПО, работающих в сфере урбанистики. Не менее важное отличие проекта от прежних форматов - программно-целевой подход, который будет позволять отслеживать промежуточные результаты и вовремя вносить коррективы.
 

Программа должна охватывать всех участников дорожного движения - пешеходов, водителей, общественный транспорт, велодвижение и др., а ее главными инструментами должны быть физически осязаемые меры успокоения трафика и рационализация дорожного пространства. Элемент изменения поведения участников движения посредством обучения или пропаганды может иметь место, но людям свойственно ошибаться. Поэтому важно инфраструктурой исключить возможность самой ошибки человека и минимизировать ее последствия", - заявил архитектор, член ассоциации урбанистов "Q88" Давид Камински.


В свою очередь сооснователь группы компаний Sergek Group Кайрат Ахметов поддержал представителя Ассоциации урбанистов и отметил, что в Алматы недостаточно только повышения водительской дисциплины, чтобы дорожное движение стало безопасным.
 

После внедрения интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности "Сергек" мы наблюдали положительную динамику по снижению смертельных ДТП. В Астане удалось снизить число погибших в два раза с 2017 года и по настоящее время удается удерживать эти показатели. В Алматы после внедрения системы смертность сразу тоже снизилась почти вдвое, но сейчас мы наблюдаем ухудшение ситуации. Поэтому системные проблемы на дорогах нужно решать совместными усилиями и комплексными мерами, в том числе в рамках проекта Vision Zero", - отметил Ахметов.


По мнению члена общественного совета Алматы Марата Шибутова, нужно внедрить расчет экономических потерь от гибели людей, их травматизма, аварий, задержек движения на улицах из-за ДТП и т.д.
 

Помимо измерения собственно травм и смертей нужно знать, сколько все эти проблемы стоят? Также нужно вносить решения по безопасности дорожного движения в разрабатываемый градостроительный кодекс, в различные нормативы по проектированию и обустройству улиц, зданий и сооружений, генпланы. В общем, будем работать над этим вопросом - это, конечно, долго и сложно, но человеческие жизни стоят этого", - отметил спикер.

 
В свою очередь советник председателя правления СК "Freedom Insurance" Марлен Сихаев заявил, что компания, являясь лидером казахстанского рынка автострахования, на основе имеющейся экспертизы, внутренних данных и аналитики, понимает важность усиления роли безопасности для участников дорожного движения.
 

Поэтому закономерно, что именно группа компаний Freedom является инициатором сегодняшнего круглого стола и соучастником проекта по повышению дорожной безопасности в городе Алматы",- резюмировал Сихаев.

 
В завершение мероприятия участники и организаторы договорились проводить подобные обсуждения регулярно, а также подключать новых сторонников реализации проекта.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода

20.11.2022, 06:28 10171
В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке - снег.
 

По республике ожидаются туман, гололед, на юге, востоке усиление ветра, на севере - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Астане: переменная облачность, температура воздуха днем составит -11, -13 °C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 
В Алматы: дождь, +8 - +10 °C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Шымкенте: дождь, +11 - +13 °C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
 
Напомним, штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях.
 

На озере близ Петропавловска спасли двух серых лебедей

19.11.2022, 14:12 24291
Фото: Петропавловск.news
Петропавловск. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 18 ноября оперативному дежурному областного ДЧС поступила информация о том, что на озере Соленое замерзает пара серых лебедей, слишком слабых, чтобы улететь со своими сородичами.
 
Так как лед еще недостаточно прочен, для спасения птиц понадобились специальные средства. Прибыв на место, специалисты отряда решили добраться до лебедей, находившихся почти в центре озера, на расстоянии порядка 500 метров от берега, на специальной спасательной доске, сообщает "Петропавловск.news".
 

Один стоял на льду, не имея сил убежать, его доставили на берег первым. Второй был пошустрее, когда мы подошли, отбежал метров на 200, но и его, бережно обняв, я принес к берегу. Толщина льда в том месте позволяла нам идти без опаски", - рассказал спасатель Едиль Зикрин.

 
Вся спасательная операция заняла менее получаса. На берегу птиц передали руководителю отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олегу Беспалову. Их теперь ждет незамерзающий водоем, теплый канал ТЭЦ-2, где они смогут прожить до весны.
 
18 ноября полицейские Костаная спасли краснокнижного лебедя. Замерзающую птицу обнаружили на территории центрального сквера.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

18.11.2022, 20:44 37811
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Шымкента, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской, Павлодарской, Жамбылской и Костанайской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 ноября на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 ноября на северо-западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.
 
19 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 ноября на севере, востоке, в центре Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 ноября ночью на западе, севере, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед.
 
19 ноября ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
В Шымкенте ночью 19 ноября временами ожидается туман.
 
Днем 19 ноября на севере, западе Павлодарской области ожидается поземок. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
 
19 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.
 
19 ноября в северной половине Костанайской области ожидается снег, низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 

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