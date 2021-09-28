В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

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НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди, на западе сильные, на севере, северо-западе республики - осадки (дождь, снег), на севере-западе сильные. По республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, на юге, западе - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере области порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, в горных районах порывы 25 метров в секунду, на севере, западе области с пыльной бурей.

В Кызылординской области ночью на большей части, днем на севере области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Карагандинской области ночью на севере, в центре ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Западно-Казахстанской области на северо-востоке ожидается гроза, днем на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области днем на западе, юге ожидается гроза, днем на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ночью на юге, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области западе, юго-западе, востоке, юго-востоке ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской области ожидается утром и днем усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Мангистауской области на севере, в Костанайской области на юге и на севере, в Восточно-Казахстанской области на северо-востоке, в Павлодарской области днем на юге, западе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





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