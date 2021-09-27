Синоптики обещают снег в ряде регионов Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 26 СЕНТЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в Казахстане, в ряде регионов будет снег, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане 27 сентября временами ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области в понедельник на севере и западе ожидается пыльная буря. Ветер западный, на большей части области 15-20, в горных районах порывы 25 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 27 сентября ожидается западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 27 сентября ожидаются временами пыльная буря, западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.

27 сентября ночью на юге, днем на большей части Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду, днем на севере области порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 27 сентября днем временами ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области в понедельник ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь с переходом в снег).

27 сентября днем на юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер восточный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 27 сентября ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области в понедельник ночью на большей части, днем на севере ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 27 сентября ночью ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 27 сентября ожидается гроза.

В Актюбинской области в понедельник днем на западе и юге ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидается ветер западный, ночью на юге, днем на большей части порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау 27 сентября ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области в понедельник утром и днем на севере и северо-востоке ожидается ветер северо-восточный, порывы 17-22 метров в секунду. В Талдыкоргане днем 27 сентября ожидается ветер северо-восточный, порывы 17-22 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-западный, на севере области 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области в понедельник днем на юге, западе ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, ночью на севере и в центре области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 27 сентября ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане 27 сентября ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

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