В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-востоке, юге в горных районах и на северо-западе пройдут дожди с грозой. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-востоке в горных районах - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях днем в горных районах, на западе Костанайской области ожидается гроза, при грозе ветер 15-20 метров в секунду, днем в Жамбылской области в горных районах – град.

В Алматинской области днем в горных районах ожидается гроза.

Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областей, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на западе Карагандинской области, на юге, северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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