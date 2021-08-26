Штормовое предупреждение объявили в шести областях

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НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской и Мангистауской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 26 августа в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 26 августа в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 26 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара, 39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 26-28 августа в Жамбылской области, в горных и предгорных районах, ожидаются гроза, град. Днем 26, сутки 27-28 августа ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 августа в Актюбинской области сохраняется сильная жара, 38 градусов, чрезвычайная пожароопасность.

Днем 26 августа на юге Мангистауской области сохранится сильная жара, 38 градусов.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали , какая погода ожидается в Казахстане в период с 26 по 28 августа.

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