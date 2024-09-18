В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ЕНПФ предупредили казахстанцев о случаях мошеннических действий по отношению к клиентам фонда. В пресс-службе - В ЕНПФ предупредили казахстанцев о случаях мошеннических действий по отношению к клиентам фонда. В пресс-службе ЕНПФ рассказали об одном из сценариев обмана граждан.





3 сентября в один из филиалов АО "ЕНПФ" обратилась бухгалтер с сообщением о звонке от "сотрудника фонда" с информацией о блокировке пенсионного счета работника компании из-за ареста транзитных счетов. Для снятия блокировки бухгалтеру было предложено связаться с "судебным исполнителем" для решения возникшей проблемы. "Судебный исполнитель", в свою очередь, предложил бухгалтеру внести сумму задолженности на указанный им счет. В противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное перечисление пенсионных взносов. Сотрудники филиала АО "ЕНПФ", разобравшись в ситуации, рекомендовали бухгалтеру деньги не отправлять.





Департамент безопасности фонда после получения соответствующей информации проверил номера мобильных телефонов. Из открытых источников было установлено, что они зарегистрированы на некоего И.Ю. и обозначены как "мошеннические".





В последнее время мошенники изобретают новые схемы обмана граждан посредством телефонной связи, так как телефонные звонки - одни из самых распространенных способов получить у растерявшегося от неожиданности человека конфиденциальную информацию или принудить его перевести денежные средства на счет мошенника", - сообщили в фонде.