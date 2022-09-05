В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода

НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается сухая жаркая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на западе, севере Республики Казахстан с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами", - сообщает РГП "Казгидромет".
В западной, северной, южной частях Казахстана ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге - с пыльной бурей.
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областей, на западе и юге Атырауской области, на востоке, юге Западно-Казахстанской области, на юге Абайской, Костанайской областей, на юго-востоке Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Акмолинской, Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской, Улытауской, Атырауской областей, на юге Актюбинской, Карагандинской областей сохраняется сильная жара.