В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - На большей территории Казахстана синоптики прогнозируют дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части РК пройдут дожди, в центре сильные. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, в центре ночью и утром туман. И только на западе и юго-западе РК под влиянием антициклона сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, а также в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в воскресенье в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях прогнозируется сильная жара.