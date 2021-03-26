В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 марта 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК, местами пройдут осадки, на западе страны – сильные (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе и в центре - с низовой метелью, на юге и юго-западе Казахстана ожидается гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области усилится ветер ночью на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду, местами – гололед.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области – с низовой метелью.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской, Алматинской областях порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, днем гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, гроза.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства