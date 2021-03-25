В девяти областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Непогода ждет жителей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 марта в Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду.

25 марта в Костанайской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

25 марта в Атырауской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.

25 марта в Мангистауской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 25 марта в Туркестанской области местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

25 марта в Кызылординской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

25 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.

25 марта в Карагандинской области местами ожидается туман. Днем местами гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

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