В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки, в виде дождя и снега. Лишь запад страны будет находиться в поле повышенного атмосферного давления в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области - гололед.

В Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Павлодарской области местами ожидается низовая метель, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, на юге Актюбинской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области ночью - гололед.





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