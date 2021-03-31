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В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

30.03.2021 16579
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По-прежнему под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки, в виде дождя и снега. Лишь запад страны будет находиться в поле повышенного атмосферного давления в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью. 
 
В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области - гололед. 
 
В Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед. 
 
В Павлодарской области местами ожидается низовая метель, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, на юге Актюбинской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области ночью - гололед.

 

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