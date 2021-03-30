Система Orphus

В Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

29.03.2021 17686
В Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Павлодарской, Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 марта в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер западный, 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте утром и днем 30 марта ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 марта в Павлодарской области местами сохраняются низовая метель, ветер западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 марта в Мангистауской области местами ожидается туман.
 
30 марта в Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед. 
 
30 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью и утром местами ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, ночью и утром местами 15-20 метров в секунду. 
 
30 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.
 
Ранее синоптики предупредили, что вторжение антициклона из районов Москвы вызовет понижение температуры воздуха на большей части Казахстана, а также постепенное прекращение осадков. Под влиянием фронтальных разделов на юге и юго-востоке страны пройдут осадки, местами сильные. Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая