В Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Павлодарской, Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 марта в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер западный, 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте утром и днем 30 марта ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

30 марта в Павлодарской области местами сохраняются низовая метель, ветер западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

30 марта в Мангистауской области местами ожидается туман.

30 марта в Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед.

30 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью и утром местами ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, ночью и утром местами 15-20 метров в секунду.

30 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

Ранее синоптики предупредили , что вторжение антициклона из районов Москвы вызовет понижение температуры воздуха на большей части Казахстана, а также постепенное прекращение осадков. Под влиянием фронтальных разделов на юге и юго-востоке страны пройдут осадки, местами сильные. Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

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