В Казахстане ожидается похолодание

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 30 марта - 1 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вторжение антициклона из районов Москвы вызовет понижение температуры воздуха на большей части Казахстана, а также постепенное прекращение осадков. Под влиянием фронтальных разделов на юге и юго-востоке страны пройдут осадки, местами сильные. Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра", - говорится в сообщении синоптиков.

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