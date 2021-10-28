Система Orphus

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

27.10.2021, 08:21 69553
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), на юге области дождь, лишь западные, юго-восточный регионы будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе, в центре страны ночью и утром туман. На севере, юго-востоке гололед. На севере, северо-западе, юге, юго-востоке и востоке страны усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью и утром на юге и западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на востоке, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на юге Павлодарской области ожидаются гололед, на северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман. 
 
Днем в Туркестанской области на горных перевалах ожидается ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и в центре Актюбинской области ночью и утром ожидается туман. 
 
Ночью в Костанайской области на севере, в Карагандинской области на западе туман. На севере и западе в Восточно-Казахстанской области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-западе и в горных районах ветер 15-20 метров в секунду. 

В Алматы сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +16+18, скорость ветра 2-7 метров в секунду. В Нур-Султане переменная облачность, температура воздуха +2+4, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

 

Комментарии

новости по теме

В шести областях объявили штормовое предупреждение

27.10.2021, 21:20 34939
В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", во второй половине дня 28 октября в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
Днем 28 октября на западе, севере Костанайской области ожидается ветер западный 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 28 октября в центре Актюбинской области ожидается туман.
 
Утром и днем 28 октября на севере и западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 28-29 октября в центре, на востоке Карагандинской области ожидается туман.
 
28 октября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, днем на северо-западе области сохраняется ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.
 
Напомним, в Казахстане 28-30 октября в ряде регионов ожидается низовая метель. 
 

Дебаты среди школьников о достижениях за годы Независимости прошли в Акмолинской области

27.10.2021, 19:18 57619
Дебаты среди школьников о достижениях за годы Независимости прошли в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области стремительными темпами развивается дебатное движение среди учащейся и студенческой молодежи. Ежегодно проводятся дебатные турниры различного масштаба, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На днях в Шортандинском районе состоялись дебаты с участием школьников на тему "Тэуелсіздіктін 30 жылындагы жетістіктер", сообщает управление внутренней политики региона.
 
Как рассказали в отделе образования Шортандинского района, дискуссия прошла на базе средней общеобразовательной школы села Бектау с участием членов дебатного клуба "Соз мерген".
 

Сегодняшнее мероприятие проведено с целью повышения уровня знаний, критического мышления, творческой активности учащихся, развития гражданственности и патриотизма школьников. Ребята соревновались в красноречии и говорили о достижениях нашей страны за годы суверенитета. Все участники продемонстрировали хорошие интеллектуальные способности", - рассказал инициатор мероприятия, учитель казахского языка и литературы Ербол Мадениет.

 
В дебатах приняли участие несколько команд учащихся. Победителем стала команда "Жалын".
 
В рамках юбилея Независимости в области проведен ряд дебатных мероприятий среди школьников. Недавно в Кокшетау состоялся дебатный турнир, в котором приняли участие 80 учащихся, представляющих 40 команд из 12 районов, 2 городов и областных специализированных школ-интернатов для одаренных детей. Дебатный турнир проводился по американскому парламентскому формату в казахской и русской лигах.
 
К слову, при школах области действуют 348 дебатных клубов с охватом более 5000 учащихся.
 

Казахстанский фильм об исчезновении Арала выйдет на Netflix

27.10.2021, 18:49 67744
Казахстанский фильм об исчезновении Арала выйдет на Netflix
Фото: кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Фильм "Завтра море" режиссера Катерины Суворовой - первая казахстанская документальная картина, выходящая на крупнейшей стриминговой платформе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фильм пока доступен только в Европе и США. В странах СНГ зрители смогут увидеть его в ближайшее время.
 
Картина "Завтра море" рассказывает об исчезновении Аральского моря, что является одной из самых антропогенных катастроф в мировой истории. Фильм длится 88 минут. Над сценарием работали Катерина Суворова и Йоханнес Вальстром.
 
Фильм награжден несколькими наградами и был куплен для показа на нескольких международных телеканалах.
 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов