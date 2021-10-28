В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

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НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), на юге области дождь, лишь западные, юго-восточный регионы будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе, в центре страны ночью и утром туман. На севере, юго-востоке гололед. На севере, северо-западе, юге, юго-востоке и востоке страны усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге и западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на востоке, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на юге Павлодарской области ожидаются гололед, на северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман.

Днем в Туркестанской области на горных перевалах ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

На западе и в центре Актюбинской области ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Костанайской области на севере, в Карагандинской области на западе туман. На севере и западе в Восточно-Казахстанской области ветер 15-20 метров в секунду.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-западе и в горных районах ветер 15-20 метров в секунду.





В Алматы сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +16+18, скорость ветра 2-7 метров в секунду. В Нур-Султане переменная облачность, температура воздуха +2+4, скорость ветра 3-8 метров в секунду.



