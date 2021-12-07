В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере низовая метель. Местами по республике ожидаются туман, гололед; на юге и на севере страны - усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере и юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, утром и днем гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью в Алматинской области в районе Алакольских озер усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Костанайской области ожидается низовая метель; на севере, юго-востоке туман, гололед; на северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель; на севере и востоке туман, гололед.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской, на севере, западе и в центре Атырауской, на севере и востоке Павлодарской, на севере, западе и юге Карагандинской областей ожидаются туман, гололед.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской и Жамбылской, на северо-западе и в центре Мангистауской, на юго-востоке Актюбинской, ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается туман. На западе Восточно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области ожидается туман, ночью гололед.



