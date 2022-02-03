В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют погоду без осадков

НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана 2 февраля ожидается погода без осадков, дождь и снег могут пройти лишь в западных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории РК. А на западные и северо-западные регионы будут оказывать свое влияние атмосферные фронтальные разделы: ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра, на северо-западе с низовой метелью. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере Акмолинской области туман, на северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области туман, ночью на северо-востоке и востоке гололед.

На западе Мангистауской области гололед, на северо-востоке и юге туман.

На юге Костанайской области туман; на севере, западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем с низовой метелью.

На севере, юге, востоке Алматинской области туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

На юге, в горных районах Туркестанской области, на западе, севере, в центре Атырауской, на востоке Северо-Казахстанской, на севере, юге Павлодарской, на севере Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской и ночью на севере Карагандинской областей ожидается туман.



