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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

01.02.2022, 21:26 19816
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 февраля в центре Кызылординской области ожидается туман. 
 
Ночью на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, юго-востоке области ожидается туман. 
 
2 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.
 
2-3 февраля на юге и в горных районах Туркестанской области сохраняется туман.
 
2 февраля на севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
2 февраля на юге Костанайской области ожидается туман. Утром и днем на севере, западе области низовая метель. Ветер южный на севере, западе области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 2 февраля на севере Карагандинской области ожидается туман.
 
3 февраля на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. 2-3 февраля на севере области, в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 

новости по теме

Досаев приостановил работу ряда стройобъектов в Алматы

02.02.2022, 12:38 431
Досаев приостановил работу ряда стройобъектов в Алматы
АЛМАТЫ. 2 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев принял решение приостановить работу на девятнадцати строительных объектах города, в связи с нарушениями поручений главы госудасртва о запрете точечной застройки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В акимате Алматы напоминают, что в соответствии с поручением президента Казахстана от 29 октября 2019 года действует запрет на точечную застройку участков в городе.
 
Однако, отметили в ведомстве, выявлены случаи нарушения действующего законодательства и поручения главы государства. 
 

В связи с этим акимом города Ерболатом Досаевым принято решение по приостановлению всех видов работ на данных объектах (19 участков), в том числе на территории в микрорайоне Самал-3, а так же Достык,125 до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении акимата Алматы.

 

С воспитателей детского сада в Зайсане собирали деньги за госаттестацию

02.02.2022, 10:58 4201
С воспитателей детского сада в Зайсане собирали деньги за госаттестацию
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве образования и науки Республики Казахстан прокомментировали скандал со сбором денег за государственную аттестацию с работников детского сада в Зайсане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заведующая детским садом в Зайсане собирала деньги с коллег на проведение государственной аттестации. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК. По данным ведомства, специалист уже уволена, сообщает телеканал "Астана".
 

Поступило обращение от 24 воспитателей детского сада о том, что их заведующая собирает денежные средства на проведение государственной аттестации. Вопрос находится на рассмотрении соответствующих органов", - рассказала глава отдела лицензирования образовательной деятельности ВКО Сауле Балтабаева.


 
Он отметила, что заведующая детского сада уже имеет два выговора. 
 
По информации Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки, к ним регулярно поступают анонимные жалобы на сбор денег с педагогов по самым разным поводам. Ранее о нарушении сообщали педагоги из Туркестана и Алматинской области.
 

Казгидромет представил прогноз по паводкам

02.02.2022, 10:32 3911
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - РГП "Казгидромет" представил справку-консультацию о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Объемы накопленных влагозапасов в снежном покрове на севере и в центре республики дают основание быть готовым к половодью, а отсутствие снежного покрова на юге и юго-западе - к маловодью. Однако зима продолжается, соответственно продолжается и период снегонакопления (по данным многолетних наблюдений, в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков)", - рассказали в Казгидромете.

 
Как проинформировали синоптики, по территории Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей в снежном покрове наблюдается ледяная корка над поверхностью слоя почвы, которая при резком повышении температурного фона и сильных дождей может привести к возникновению тало-дождевых паводков. 
 
Согласно информации, запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Карагандинской области - ниже среднемноголетних значений на 33-51%; в Акмолинской области - выше среднемноголетних значений на 25%; в Северо-Казахстанской и Атырауской областях - в пределах среднемноголетнего значения; в Костанайской области, в бассейнах рек Тобол, Аят и Тогузак - ниже среднемноголетних значений на 30-44%. 
 

Глава департамента КРЕМ по СКО уволен за неэтичное поведение

02.02.2022, 10:14 5746
Глава департамента КРЕМ по СКО уволен за неэтичное поведение
Фото: pexels.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 ФЕВРАЛЯ - Освобожден от занимаемой должности руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области Абай Балабеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

26 января текущего года на заседании совета по этике департамента Агентства по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области рассматривалось неэтичное поведение руководителя территориального департамента КРЕМ по СКО Абая Балабекова, где единогласно было принято решение привлечь его к дисциплинарной ответственности в виде увольнения", - сообщает пресс-служба КРЕМ.

 
На основании рекомендации дискомиссии приказом руководителя аппарата Миннацэкономики от 31 января 2022 года Абай Балабеков освобожден от занимаемой должности руководителя ДКРЕМ МНЭ РК по СКО.
 

В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют погоду без осадков

02.02.2022, 08:31 8601
В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют погоду без осадков
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана 2 февраля ожидается погода без осадков, дождь и снег могут пройти лишь в западных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории РК. А на западные и северо-западные регионы будут оказывать свое влияние атмосферные фронтальные разделы: ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра, на северо-западе с низовой метелью. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере Акмолинской области туман, на северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области туман, ночью на северо-востоке и востоке гололед. 
 
На западе Мангистауской области гололед, на северо-востоке и юге туман. 
 
На юге Костанайской области туман; на севере, западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем с низовой метелью. 
 
На севере, юге, востоке Алматинской области туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На юге, в горных районах Туркестанской области, на западе, севере, в центре Атырауской, на востоке Северо-Казахстанской, на севере, юге Павлодарской, на севере Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской и ночью на севере Карагандинской областей ожидается туман.

 

Меняйте дизайн бытовой техники c LG Objet Collection

01.02.2022, 09:03 52056
Меняйте дизайн бытовой техники c LG Objet Collection
Фото: LG Electronics
АЛМАТЫ. 1 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане стартовали продажи флагманской линейки LG Objet Collection™, удостоенной награды международной выставки Consumer Electronics Show (CES) 2022 за инновации и премии Brand Awards 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня бытовая техника становится все более персонифицированной, поэтому компания создала продукты, дизайн которых вы можете адаптировать под существующий интерьер за счет разнообразных цветных панелей. В коллекцию вошли – многодверный холодильник LG Objet InstaView™ и комбинация из холодильной и морозильной камер. В будущем LG планирует расширить линейку, дополнив ее не менее функциональными и стильными продуктами.

Если вы предпочитаете классические оттенки, бренд предлагает выбрать между приборами с бежевой и серебристой стеклянными панелями, которые можно сочетать друг с другом, докупив необходимый цвет. Хотите добавить красок, есть возможность заказать панель мятного оттенка. Замена и установка возможна через сервисный центр LG и для клиентов бренда осуществляется бесплатно.

 

Теперь поговорим о каждом продукте. Центром коллекции является многодверный холодильник LG Objet InstaView, оснащенный покрытием из прочного стекла, на котором не остается отпечатков пальцев. Функциональным и эстетическим дополнением новинки стала технология InstaView™. Теперь нет необходимости открывать дверцу, чтобы увидеть содержимое холодильника: достаточно двойного постукивания по бесшовной стеклянной поверхности, которое активирует внутреннюю подсветку. 

 

Технология DoorCoooling+™ в сочетании с панелью Metal Fresh обеспечивает более равномерное и быстрое охлаждение всей камеры, продлевая свежесть продуктов. А за длительное хранение запасов отвечает система охлаждения LINEARCooling™, которая автоматически контролирует температуру холодильного отделения, не позволяя ей отклоняться больше, чем на ±0,5°C.

Отдельного внимания заслуживает система фильтрации Hygiene Fresh+™. Это пятиступенчатая очистка, избавляющая воздух в холодильнике от различных запахов, пыли, грибковых спор и бактерий.

 

Холодильная и морозильная камеры LG Objet Collection отличаются современным дизайном без лишних деталей, который гармонирует с любим стилем кухни. Как и предыдущая модель, оба прибора могут похвастаться выдающимися технологиями в области охлаждения и высококачественной отделкой с применением стекла тех же расцветок, что и LG Objet InstaView. Вы можете комбинировать панели между собой и подбирать то сочетание оттенков, которое подойдет под ваш интерьер.

 

Холодильник LG Objet Collection обладает всеми преимуществами технологии DoorCooling+, которая обеспечивает подачу холодного воздуха не только с задней стенки прибора, а также сверху. Это способствует более быстрому охлаждению всего объема камеры, включая дверные корзины. Удобство использования поддерживается в экстерьере ручкой Easy Handle для легкого открывания дверцы. 

Более подробная информация о креативных новинках доступна на сайте компании

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

01.02.2022, 08:46 53426
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В северной половине Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде снега, ожидаются усиление ветра, метель, гололед, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Южная половина страны окажется под влиянием отрога антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В северной половине, на юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду, на севере на дорогах гололедица. 
 
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на северо-востоке Актюбинской области будет низовая метель, на юго-западе гололед. 
 
На севере и востоке Костанайской области ожидаются низовая метель; на юге туман, на востоке - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе области туман. 
 
На северо-востоке Восточно-Казахстанской области будет низовая метель, ночью на западе ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской, на востоке, севере и в центре Атырауской, на западе и востоке Карагандинской, в центре Кызылординской, на севере и в горных районах Жамбылской, а также ночью и утром на юге и севере Алматинской областей ожидается туман. В районе Жаланашколя ветер усилится до 17-22 метров в секунду.
 
 

Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале

31.01.2022, 20:55 84521
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Средняя температура воздуха в феврале, на большей части страны, ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса, это будет связано с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На востоке страны влияние холодного антициклона из районов Таймыра и Восточной Сибири обусловит температуру воздуха около климатической нормы, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".
 
Количество осадков в феврале предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы на западе, в горных и предгорных регионах юга, юго-востока и востока Казахстана. 
 
В начале первой декады Сибирский антициклон обусловит морозную и преимущественно малоосадочную погоду на большей части Казахстана, а на западе республики, с влиянием Западного и Южного циклонов, ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман и гололедные явления. Затем, с перемещением циклона в северо-восточном направлении, осадочная и ветреная погода ожидается и на остальной территории страны. 
 
В первой половине первой декады февраля ожидается повышение дневных температур воздуха на юге и западе Казахстана.
 
Во второй и третьей декадах февраля, с чередованием барических образований, ожидается неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки (дождь, снег), с порывистым ветром, в северо-западной половине и на западе страны с метелью, на юге в отдельные дни с пыльной бурей.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в первые дни февраля. 
 

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