В большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды

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НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, на севере, востоке и в центре республики ожидаются осадки (дождь, снег), на остальной территорий РК погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-западе республики с пыльной бурей, на севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".



В Карагандинской области местами ожидается туман, днем усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.



В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 23 метра в секунду.



Днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью в Восточно-Казахстанской области местами туман.



В Жамбылской, ночью Костанайской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами туман.



В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.



Днем в Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей, в Мангистауской области утром и днем на побережье - туман.



В Атырауской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем с пыльной бурей.



В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства