В большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке, в центре местами сильные. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются пыльная буря, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

Днем в Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Карагандинской, Акмолинской, Алматинской областях местами ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области местами шквал.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Костанайской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается град.

Днем на большей части Жамбылской области, местами в Алматинской области сохраняется сильная жара.

На большей части в Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областей, местами в Алматинской, Туркестанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, в отдельном районе Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





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